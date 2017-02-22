03:00 22.02.2017 | Общество | Новости
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В национальном парке США живут синхронные светлячки

В Национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в США можно понаблюдать световое шоу с синхронными светлячками.

В национальном парке США живут синхронные светлячки

Насекомые умеют координировать вспышки света с прочими светлячками - сообщает BBC Travel.

Издание также отмечает, что в мире есть около 2000 видов светлячков, и живут они лишь в нескольких уголках планеты. В парке Грейт-Смоки-Маунтинс можно наблюдать 19-ть видов данных представителей фауны. Этот парк к тому же - единственный в западном полушарии, где есть столь много видов светлячков. По словам сотрудников – светлячков живет у них – 19 видов.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планируют обустроить " Совской парк" – в Соломенском районе. Также в столице появится девять скверов.


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