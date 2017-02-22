В "ДНР" планируют антиукраинский митинг

Мероприятие должно пройти под лозунгом "Украина - террорист", митинг это будет проводиться по указанию кураторов из России. Об этом на странице в соцсети Facebook пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, первого марта с.г. в Донецке запланирован митинг антиукраинского направления, который пройдет под лозунгом "Украина - террорист". Митинг этот проводится по указанию российских кураторов - в рамках кампании по дискредитации Украины и попыток создать позицию международных организаций (ОБСЕ, ООН) относительно Киева, как " организатору военных преступлений в отношении мирных жителей Донбасса – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве митинг планировали провести экоактивисты.