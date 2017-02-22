Синоптики предупреждают о подъеме воды в реках Закарпатья

В среду и четверг резкое снеготаянием может привести к перенаполнению рек Сяна, Днестр и Западный Буг. Тут вода может подняться на 0,5-1,5 метров над уровнями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, из-за подъем уровня воды в реках ожидается частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов.

Кроме того, 22-24 февраля, в связи с потеплением и выпадением осадков, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 метра над уровнями. Вместе с тем в пятницу, 24 февраля, ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 метра, в нижнем течении реки Боржава возможен начальный выход воды на заводь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах 22 февраля.