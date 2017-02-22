Школьников города Вараш перестали кормить

Об этом сообщили в горсовете Вараша. В ведомстве при этом уточнили, что прекращение питания учеников предприятие, которое занималось этим вопросом, пояснило отсутствием денег.

Потому что все еще не был проведен тендер на питание школьников 1-4 и 5-11 классов Вараша на 2017 г. Город намерен выделить более пяти млн грн на эти цели. В горсовете также отметили, что процедуру торгов ранее объявили, но она продолжается только на этапе предквалификации ее участников.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Кабмин пересмотрел стандарты питания в украинских санаториях. В итоге на 10% была снижена калорийность.