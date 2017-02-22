NASA объявило, что нашло потенциально обитаемые планеты - ФОТО, ВИДЕО

Там заявили, что нашли три потенциально пригодные для жизни планеты. Это планетная система, которая состоит минимум из семи планет земного типа, на трех из которых есть условия потенциально пригодны для жизни.

Как пояснили ученые в среду, 22 февраля, на пресс-конференция, которая была созвана в срочном порядке, в относительной близости от Солнца, найдена планетная система со звездой TRAPPIST-1, состоящая минимум из семи планет земного типа. При этом на трех из них условия потенциально пригодны для жизни, так как они находятся в обитаемой зоне звезды и могут иметь воду.

Одна из этих планет по размеру схожа с Землей и имеет схожую температуру. Планета F имеет орбитальный период девять суток, - пояснили ученые, добавив, что звезда TRAPPIST-1 находится примерно в 39 световых годах от Земли в созвездии Водолея.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ученые NASA обнаружили новую галактику, которая называется IC 3583, она состоит из синих звезд и относится к категории "неправильных" из-за своей формы.