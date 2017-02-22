На Тернопольщине задержали депутата местной рады - ФОТО

Политик попался на получении взятки. Как сообщает пресс-центр СБУ, депутат требовал у жителя райцентра две тысячи долларов и за эти деньги обещал посодействовать в решении земельного вопроса.

Политик заверил, что будет положительное решение земельной комиссии и сессии городской рады о передаче нескольких земельных участков в собственность и аренду. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в центре Бережан при передаче ему обещанного "вознаграждения".

Против депутата открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Злоупотребление влиянием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Винницкой области в понедельник, 20 февраля, задержала полицейского. Правоохранитель получил 22 тысячи гривен неправомерной выгоды. За эти деньги полицейский обещал принять решение о возвращении в расследуемом ним уголовном деле изъятого имущества.