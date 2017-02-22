14:05 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине обнаружен подпольный водочный цех

Сотрудники налоговой милиции ГФС в Полтавской области на территории Полтавской области обнаружили подпольный цех по производству алкогольных напитков. 

На Полтавщине обнаружен подпольный водочный цех

Об этом передали в пресс-службе ГФС. Было установлено, что в течение 2016-2017 гг. на территории Полтавского района велся сбыт населению алкогольных напитков, незаконно изготовленных при помощи смешивания спирта с водой и химвеществами.

Полученная водно-спиртовая смесь разливалась в тару и продавалась населению под видом водки и коньяка - говорится в сообщении. Во время обысков из оборота изъяли более 1,5 т ликеро-водочной продукции и спирта на 218 тыс. грн, орудия для производства и пустую тару с запахом спирта.

Как сообщал УРА-Информ, партия фальсифицированного алкоголя была изъята на Донетчине.


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