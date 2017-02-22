На Луганщине обнаружен труп пограничника

В Луганской области с утром 22 февраля 2017 г. обнаружили труп пограничника. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госпограничной службы Украины. Так, утром в Луганской области в одном из подразделений обнаружено отсутствие военного, который не прибыл на службу.

Вскоре участковый инспектор, что привлекался к поиску, обнаружил военнослужащего на обочине автодороги без признаков жизни - сказано в сообщении. Также отмечается, что про факт обнаружения тела были предупреждены сотрудники Нацполиции Украины, военной прокуратуры и иных взаимодействующих структур.

Как сообщал УРА-Информ, на Черниговщине был задержан пограничник – за получение взятки.