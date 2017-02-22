На Донбассе заложников заставляют строить укрепления

На Донбассе террористы в районе Докучаевска вынуждают заложников обустраивать опорные пункты, предназначенные для террористических войск. Об этом передает информационная группа "Информационное сопротивление".

Согласно оперативным данным группы, сейчас в районе Докучаевска замечено проведение работ по оснащению опорных пунктов подразделений террористических войск людьми в черной форме без опознавательных знаков, которых охраняют боевики в маскхалатах - отметили в ИС. Согласно предварительным данным "Информационного сопротивления", граждане в черной форме - пленные. В этих работах принимали участие 50 человек.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " ДНР" были доставлены четыре цистерны с хлором.