19:13 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе на линии столкновения находятся 37 тысяч силовиков

В Минобороны просчитали шаги по реформированию ВСУ - на 2017 г.

На Донбассе на линии столкновения находятся 37 тысяч силовиков

На линии соприкосновения на востоке страны находятся 37 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом 22 февраля рассказал на оперативном сборе ВСУ министр обороны Степан Полторак. Об этом сообщает сайт Минобороны.

Министр также отметил, что другой личный состав находится на дежурстве, в учебных центрах, в аудиториях, где они учат опыт и делают выводы. Мы сможем выполнить все задачи, которые стоят перед ВСУ. Свидетельство этого – 72-ая бригада и иные подразделения, которые показали, что они могут воевать и что готовы отдавать жизнь - сказал генерал Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, Украина отказалась от мобилизации – сообщил Петр Порошенко.


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