21:33 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киевский суд арестовал более 300 миллионов гривен банка Александра Януковича

Киевский суд арестовал более 300 миллионов гривен банка Александра Януковича

В среду, 22 февраля, Печерский районный суд по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины постановил арестовать счета. Об этом говорится в постановлении райсуда, согласно которому, служба Государственного финансового мониторинга предоставила ГПУ информацию о том, что 10 января должностные лица Всеукраинского банка развития перечислили 312,5 миллионов гривен в Международный Инвестиционный Банк.

По данным Национального банка Украины, владельцем ВТБ является Александр Янукович.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз уже на следующей неделе примет решение о продлении санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича. Санкции также будут продлены против еще 15 его соратников. Об этом во вторник, 21 февраля, в своем Twitter написал брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йожвик.


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