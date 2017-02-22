21:13 22.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ разоблачила двух прокуроров-взяточников, - Луценко

Генеральной прокуратуры Украины поймала на взятке двух областных прокуроров.

ГПУ разоблачила двух прокуроров-взяточников, - Луценко

Начальник отдела прокуратуры Киевской области и прокурор Ровенщины, сговорившись, получили у предпринимателя 130 тысяч гривен. За эти деньги они обещали закрыть уголовные дела.

Об этом в среду, 22 февраля, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Как написал на своей страничке в Facebook генеральный прокурор, разоблачение реализовано благодаря сотрудничеству с гражданами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Луценко заявил, что во время оперативных действий правоохранителей были установлены помощники народных депутатов, которые участвовали в сепаратистских мероприятиях. Имеются ввиду сепаратистские мероприятия, организованные на деньги Российской Федерации.


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