14:43 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100160668:mysnichenko

В зоне АТО за сутки ранены девять силовиков

За последние сутки в зоне АТО погибших нет.

В зоне АТО за сутки ранены девять силовиков

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 20-го февраля 2017 г., в результате военных действий погибших военнослужащих нет, однако девятеро военных получили различные ранения и травмы. Об этом сообщил в рамках брифинга спикер Минобороны Украины по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

За минувшие сутки – по его словам -  в результате ведения военных действий двое украинских силовиков получили ранения. Это произошло по итогам вражеского обстрела позиций силовиков в зоне шахты Бутовка. Кроме того - также семеро украинских силовиков получили травмы от подрыва грузовика на взрывном устройстве.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке электроснабжение было полностью восстановлено.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив