В зоне АТО за сутки ранены девять силовиков

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 20-го февраля 2017 г., в результате военных действий погибших военнослужащих нет, однако девятеро военных получили различные ранения и травмы. Об этом сообщил в рамках брифинга спикер Минобороны Украины по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

За минувшие сутки – по его словам - в результате ведения военных действий двое украинских силовиков получили ранения. Это произошло по итогам вражеского обстрела позиций силовиков в зоне шахты Бутовка. Кроме того - также семеро украинских силовиков получили травмы от подрыва грузовика на взрывном устройстве.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке электроснабжение было полностью восстановлено.