22:15 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе СБУ задержала контрактника с 12 автоматами - ФОТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали контрактника Военно-морских сил с 12 автоматами Калашникова.

В Одессе СБУ задержала контрактника с 12 автоматами - ФОТО

Мужчина планировал везти оружие на Майдан. Как рассказал во вторник, 21 февраля, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей страничке в Facebook, контрактник, не зная, что находится под наблюдением украинских разведчиков, заказал из зоны антитеррористической операции и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов и винтовку СВД.

После задержания на допросе он подтвердил, что сегодня ночью намеревался везти оружие в Киев, а уже завтра применить его на Майдане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная полиция во вторник утром, 21 февраля, задержала мужчину, который пытался пронести в правительственный квартал взрывной пакет.


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