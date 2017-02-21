В Одессе СБУ задержала контрактника с 12 автоматами - ФОТО

Мужчина планировал везти оружие на Майдан. Как рассказал во вторник, 21 февраля, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей страничке в Facebook, контрактник, не зная, что находится под наблюдением украинских разведчиков, заказал из зоны антитеррористической операции и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов и винтовку СВД.

После задержания на допросе он подтвердил, что сегодня ночью намеревался везти оружие в Киев, а уже завтра применить его на Майдане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная полиция во вторник утром, 21 февраля, задержала мужчину, который пытался пронести в правительственный квартал взрывной пакет.