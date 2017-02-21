15:19 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне до конца суток восстановят теплоснабжение

Теплоснабжение в жилых домах и в учреждениях в г. Херсон восстановят уже до конца этих суток. 

В Херсоне до конца суток восстановят теплоснабжение

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета. Согласно сообщению - во время заседания комиссии достигнуто соглашение о погашении задолженности ГКП "Херсонтеплоэнерго" - перед ПАО "Херсонгаз".

Известно, что в результате отключения десяти котельных города Херсон без отопления остались 24 дома, два детсада, четыре школы, а также шахматно-шашечный клуб, Херсонский центр научно-технического творчества, а также две поликлиники.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в г. Авдеевка было полностью восстановлено электроснабжение, а также водоснабжение.


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