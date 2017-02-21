В Харькове ведут интерактивный мониторинг газовых краж

С начала 2017 г. ПАО "Харьковгаз" зафиксировало 20 случаев использования газа незаконным путем потребителями Харьковской области. Быстрое выявление этих краж стало возможно благодаря сотрудничеству работников газовой компании с клиентами – передали в пресс-службе компании.

Так, ПАО "Харьковгаз" имеет современные приборы, которые дают возможность найти незаконную врезку на участках газопроводов. При этом благодаря отлаженной схеме коммуникаций с газовыми потребителями, рассказывающими о таких фактах, получилось ускорить реагирование газовиков на вмешательство в сеть.

Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена резко увеличить закупку газа у Европы.