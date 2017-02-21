17:38 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове ведут интерактивный мониторинг газовых краж

С начала 2017 г. было зафиксировано 20 случаев незаконного применения газа потребителями Харьковщины.

В Харькове ведут интерактивный мониторинг газовых краж

С начала 2017 г.  ПАО "Харьковгаз" зафиксировало 20 случаев использования газа незаконным путем потребителями Харьковской области. Быстрое выявление этих краж стало возможно благодаря сотрудничеству работников газовой компании с клиентами – передали в пресс-службе компании.

Так, ПАО "Харьковгаз" имеет современные приборы, которые дают возможность найти незаконную врезку на участках газопроводов. При этом благодаря отлаженной схеме коммуникаций с газовыми потребителями, рассказывающими о таких фактах, получилось ускорить реагирование газовиков на вмешательство в сеть.

Как сообщал УРА-Информ, Украина намерена резко увеличить закупку газа у Европы.


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