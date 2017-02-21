05:30 21.02.2017 | Общество | Новости
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Спортсменка лишилась места в сборной за несоблюдение религиозных норм – ФОТО

18-летняя Дорса Дерахшани потеряла свое место в сборной Ирана по шахматам за то, что на турнир вышла без хиджаба.

Спортсменка лишилась места в сборной за несоблюдение религиозных норм – ФОТО

Отмечается, что поединок проходил в Гибралтаре. По словам руководителя федерации шахмат Ирана Мердада Пахлеванзаде, участие Дорсы и ее брата Борны вызвало множество разбирательств.

Борна обвиняется в участии в матче с представителем Израиля. "У них нет шанса находиться в сборной Ирана", – подчеркнул Пахлеванзаде.

Напомним, что Дерахшани проходит обучение в Испании, а в Гибралтаре выступала по собственной воле, как и ее брат.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Франции пытались запретить ношение мусульманской закрытой одежды на пляже. Однако представители религии вступили в конфликт с властью по поводу таких табу. 


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