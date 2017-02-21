Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой"

В ночь на вторник, 21 февраля, Россия отправила колонну из 26 грузовиков в сторону украинского Донбасса. Это уже 60-ая по счету колонна и первая с начала нового года.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайным ситуаций Российской Федерации, колонна, которые движется в сторону украинской границы везет более 300 тонн груза. В основном, как традиционно указывает МЧС, это продукты питания, предметы первой необходимости, а также детские продуктовые наборы, предназначенные для детей в возрасте до одного года.

Как всегда перед границей колонна разделится на две части. Одна из них отправится на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев Курган".

Затем машины продолжат движение в Донецкую и Луганскую области, - заверили в российском ведомстве, добавив, что следующие гуманитарные колонны отправятся на Донбасс 28 февраля, 16 и 23 марта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, последняя колонна их России на Донбасс прибыла 22 декабря. В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Вместе с тем, Украины считают, что РФ направляет на Донбасс колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.