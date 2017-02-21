Потасовки vs конструктив: как азовец Кухарчук делает себе рейтинг

Зароблянням політичних балів і популізмом називають у Черкассах події на останньому засіданні сесії міськради під час ухвалення ПСЕР і бюджету міста.

Нагадаємо, на останній сесії міськради було ухвалено бюджет міста та Программу соціально –економічного розвитку. Недивлячись на безлад, який влаштував член виконкому Дмитро Кухарчук, депутати все ж проголосували за головні документи року. За ПСЕР проголосувало 30 депутатів.У результатіДмитраКухарчукавиключили з членіввиконкому. Бінусов Михайло, депутат міськради вніс пропозицію про виключення, його потримали колеги.

Зірив голосування – це політичнітехнології, вважає депутат Черкаської міськради, заступник голови фракції Партії «Вільні демократи» Олександр Згіблов. «Головний його меседж про те, що громадськість немала можливості вносити зміни до Програми соціально-економічного розвитку – маніпуляції.

Понад десять годин тривали обговорення проекту документу ПСЕР, активно проходила робота в комісіях, були погоджувальні наради з мером, в яких брали участь представники комітетів самоорганізації населення, лікарі, працівники дитячих садків. Ні Кухарчука, ні його прибічників тоді не було.І прийти в день розгляду питань на сесію з натовпом хлопців спортивної зовнішності, початиназивати депутат і взлодіями і покидьками – це нуль конструктиву», - говорить Згіблов.

ПСЕР ухвалювали на виконавчому комітеті й тоді у Кухарчука, як діючого члену виконкому, не було запитань.І на засідання бюджетної комісії він не приходив.А ось в день розгляду він прозрів і очолив колотне чупід прикриттям «все не так в ПСЕР».При цьому я попросив у його прибічників: дайте мені пропозицій по змінах до документу ПСЕР і я їх винесу на розгляд. Але ніхто не зміг мені їх озвучити.Причинив сього цього прості: вибори» - коментує хід голосування Юрій Тренкін голова фракційної бюджетної комісії Черкаської міськради, фракція «Батьківщина».

За словами депутата міськради СергіяТищенка, кожен має право на свою позицію, але вона не має бути переведена у площинуанархії. «Потрібно працювати в демократичному форматі та правовому полі. Щоб сесія не перетворювалася на балаган і розборки. У країні і так ситуація важка і нічого її розхитувати. До того ж розпускання рук – останній спосіб діалогу для політиків. І коли підняли руку на жінку, то все могло закінчитися значно хуже»- говорить Тищенко. Як пояснює депутат, за процедурою, ПСЕР спочатку розглядає виконком. «І потрібно було там її обговорювати. І вони були діючими членами виконкому. Якщо 30 депутатів при необхідних 23 голосах підтримують програму ПСЕР, то це і показує всю картинку» - вважає він.