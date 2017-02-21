Обстрелы в зоне АТО не прекращаются

За минувшие сутки боевики 74 раза открывали огонь по нашим позициям. В результате таких действия двое украинских военных были ранены. Семь человек получили травмы.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на мариупольском направлении противник из минометов калибра обстреляли Новотроицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по населенным пунктам Чермалик, Талаковка, Гнутово, Старогнатовка, Водяное, Широкино. По Водяному, Павлополю, Широкино, Новотроицкому и Гнутово весь день работали снайперы.

На донецком направлении из минометов противник обстрелял Новолуганское, Авдеевку, Луганское, Зайцево и Троицкое. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Авдеевку, Пески, Новоселовку, Верхнеторецкое, Каменку, Луганское, Зайцево и Желтое. По Опытному и Луганскому неоднократно вели огонь БМП противника. По Авдеевке — снайперы.

На Луганском направлении - из противотанковых ракетных комплексов российскобоевики обстреляли Новоалександровку, а из минометов, гранатометов и стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов - Новозвановку. Снайперы - Станицу Луганскую и Желтое.

Напомним, из Донского спасательного центра в Ростовской области отправлен очередной так называемых " гуманитарный конвой". В ночь на вторник, 21 февраля, Россия отправила колонну из 26 грузовиков в сторону украинского Донбасса. Это уже 60-ая по счету колонна и первая с начала нового года.