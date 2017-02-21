На Донетчине растет смертность от рака

Об этом свидетельствуют данные статистики, которая была предоставлена в учреждении здравоохранения ДОЗ Донецкой облгосадминистрации. Так, число умерших от рака людей в Донецкой области в 2016 г. составляло 3 ​​тыс. 343 человека – то есть на 17,5% больше, чем в 2015 г.

При этом в регионе также был зафиксирован рост количества в первый раз зарегистрированных случаев онкологических заболеваний. Так, в 2016 г. количество впервые зарегистрированных онкозаболеваний составляла 4 тыс. 993 человека - на 10% больше, чем было в 2015 г.

Как сообщал УРА-Информ, глобальная смертность от рака вырастет до 2030 г. на 45%.