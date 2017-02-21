01:00 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине изъяли партию фальсифицированного алкоголя

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области со спецподразделением "Фантом" изъяли из оборота более 1,2 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

На Донетчине изъяли партию фальсифицированного алкоголя

Также были изъяты и антикварные вещи. Об этом передали в пресс-службе ГФС. В рамках ведения расследования производства по ст. 204 и ст. 198 УК Украины, в двух кафе и в админздании, которые есть в Мариуполе, проведены три обыска.

В результате изъято более 1,6 тыс. грн. наличными, а также более 1,2 тыс. литров поддельных алкогольных напитков, немецкие медали, датированные 1913 и 1939 гг., немецкие книги, Библию, огнестрельное оружие и патроны к нему – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виталий Кличко прокомментировал продажу в МАФах алкоголя.


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