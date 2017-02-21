На Донетчине изъяли партию фальсифицированного алкоголя

Также были изъяты и антикварные вещи. Об этом передали в пресс-службе ГФС. В рамках ведения расследования производства по ст. 204 и ст. 198 УК Украины, в двух кафе и в админздании, которые есть в Мариуполе, проведены три обыска.

В результате изъято более 1,6 тыс. грн. наличными, а также более 1,2 тыс. литров поддельных алкогольных напитков, немецкие медали, датированные 1913 и 1939 гг., немецкие книги, Библию, огнестрельное оружие и патроны к нему – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Виталий Кличко прокомментировал продажу в МАФах алкоголя.