01:30 21.02.2017 | Общество | Новости
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Ксения Собчак сделала эксклюзивный подарок трехмесячному сыну

Журналистка и светская львица Ксения Собчак показала фанатам, что подарила малышу на его 3-месячный "юбилей". 
 

Ксения Собчак сделала эксклюзивный подарок трехмесячному сыну

Об этом российская телеведущая сообщила в Instagram.

Ксения Собчак родила ребенка несколько месяцев назад и по ее словам, она вплоть до этого времени никак не может свыкнуться, что стала мамой.

"Сегодня Моему Сыну три месяца. До сих пор не могу привыкнуть к этим словам. Как же удивительно быстро летит время. Подарила ему на мини-день рождения кроватку. Выбрала все-таки с ручной росписью. Красиво. Надо приучать к красоте с детства", - отметила звездная мама.

В свою очередь подписчики восхитились вкусом звезды и в очередной раз отметили, что ее сыну невероятно повезло с такой мамой. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Ксения Собчак похвасталась роскошным декольте. Ей удалось быстро прийти в былую форму, и единственное кардинальное изменение в ее внешности — это увеличившаяся грудь. 


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