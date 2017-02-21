Ксения Собчак сделала эксклюзивный подарок трехмесячному сыну

Об этом российская телеведущая сообщила в Instagram.

Ксения Собчак родила ребенка несколько месяцев назад и по ее словам, она вплоть до этого времени никак не может свыкнуться, что стала мамой.

"Сегодня Моему Сыну три месяца. До сих пор не могу привыкнуть к этим словам. Как же удивительно быстро летит время. Подарила ему на мини-день рождения кроватку. Выбрала все-таки с ручной росписью. Красиво. Надо приучать к красоте с детства", - отметила звездная мама.

В свою очередь подписчики восхитились вкусом звезды и в очередной раз отметили, что ее сыну невероятно повезло с такой мамой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ксения Собчак похвасталась роскошным декольте. Ей удалось быстро прийти в былую форму, и единственное кардинальное изменение в ее внешности — это увеличившаяся грудь.