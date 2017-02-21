Критический уровень аварийности зафиксирован в трех областях Украины

"Критический уровень аварийности остается в Тернопольской, Винницкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть граждан, травмированы - 88.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в шести областях Украины был зафиксирован критический уровень аварийности.