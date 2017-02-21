10:58 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Критический уровень аварийности зафиксирован в трех областях Украины

Высокий уровень аварийности зафиксирован в Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Критический уровень аварийности зафиксирован в трех областях Украины

"Критический уровень аварийности остается в Тернопольской, Винницкой, Одесской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки на дорогах Украины погибло шесть граждан, травмированы - 88.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в шести областях Украины был зафиксирован критический уровень аварийности.


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