Группа неизвестных устроили погромы в Стокгольме - ФОТО, ВИДЕО

В районе Ринкебю погромщики сожгли восемь автомобилей и разгромили несколько магазинов. В результате таких их действий два человека были избиты.

Как сообщает Aftonbladet, после того как приехала полиция, молодые люди начали бросать в них камни. Правоохранители вынуждены были открыть огонь, однако стреляли они в воздух.

Вместе с тем одному из полицейских камень в руку. В итоге полиции не удалось никого не задержала. Открыто расследование по статьям "Беспорядки" и "Применение насилия в отношении должностного лица".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Греции мигранты напали на помещение Европейского агентства по вопросам предоставления убежища. Инцидент произошел на острове Лесбос в лагере беженцев Мориа.