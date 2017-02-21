15:52 21.02.2017 | Общество | Новости
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Бритни Спирс показала поклонникам пикантное фото

Американская певица Бритни Спирс никогда не стеснявшаяся появляться на публике в провокационных нарядах удивила своих поклонников новым откровенным фото.
 

Бритни Спирс показала поклонникам пикантное фото

Фотографию певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram. 

Отметим, что на снимке Спирс абсолютно обнажена и "одета" только в украшения. В свою очередь шею американской поп-звезды украшают лишь несколько тонких цепочек. 

Кроме того, поклонники артистки быстро отреагировали на фото и осыпали певицу комплиментами.

Также многие поклонники считают, что 35-летняя певица старается разжигать страсть у своего 22-летнего бойфренда, манекенщика и фитнес-тренера Сэма Асгари. 

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее  Бритни Спирс удивила умением ходить на руках. 


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Фоторепортаж
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