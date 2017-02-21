Бритни Спирс показала поклонникам пикантное фото

Фотографию певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram.

Отметим, что на снимке Спирс абсолютно обнажена и "одета" только в украшения. В свою очередь шею американской поп-звезды украшают лишь несколько тонких цепочек.

Кроме того, поклонники артистки быстро отреагировали на фото и осыпали певицу комплиментами.

Также многие поклонники считают, что 35-летняя певица старается разжигать страсть у своего 22-летнего бойфренда, манекенщика и фитнес-тренера Сэма Асгари.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Бритни Спирс удивила умением ходить на руках.