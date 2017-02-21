Бритни Спирс показала поклонникам пикантное фото

Американская певица Бритни Спирс никогда не стеснявшаяся появляться на публике в провокационных нарядах удивила своих поклонников новым откровенным фото.
Фотографию певица опубликовала в своем микроблоге в Instagram.
Отметим, что на снимке Спирс абсолютно обнажена и "одета" только в украшения. В свою очередь шею американской поп-звезды украшают лишь несколько тонких цепочек.
Кроме того, поклонники артистки быстро отреагировали на фото и осыпали певицу комплиментами.
Также многие поклонники считают, что 35-летняя певица старается разжигать страсть у своего 22-летнего бойфренда, манекенщика и фитнес-тренера Сэма Асгари.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Бритни Спирс удивила умением ходить на руках.