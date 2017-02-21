Анджелина Джоли с детьми пообедала тарантулами - ВИДЕО

Голливудская звезда Анджелина Джоли во время визита в Камбоджу предложила своим детям попробовать местные блюда – жареных скорпионов и тарантулов.
Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается, 41-летняя актриса перед камерой вместе с сыновьями и дочерями поджарила насекомых на сковородке, а потом съела.
"Начните со сверчков, а потом сможете осилить и тарантулов", - сказала Джоли.
По словам актрисы, жаренные насекомые, которых она попробовала, по вкусу похожи на чипсы. Хотя сначала дети с недоверием отнеслись к идее поедания жуков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская актриса, спецпосланник ООН по делам беженцев Анджелина Джоли раскритиковала политику президента США Дональда Трампа.