Алина Гросу призналась в тайном увлечении

Отметим, 21-летняя известная исполнительница не только с детства выступает на сцене, но и умеет красиво рисовать.

"Еще один факт обо мне: безумно люблю рисовать, когда думаю, особенно, когда пишу тексты к песням, либо стихотворения. Рисунки редко иллюстрируют то, о чем я хочу сказать словами, они создают какую-то свою, иную историю, при этом разгружают от ненужных мыслей и заставляют парить над реальностью, заглядывая внутрь своей души", – написала Гросу.

Также добавим, что поклонники певицы Алины Гросу с восторгом восприняли известие, а один из них даже попросил подарить ему картину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее певица Алина Гросу похвасталась съемками в российском сериале.