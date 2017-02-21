03:00 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Алина Гросу призналась в тайном увлечении

Популярная украинская певица Алина Гросу поделилась со своими поклонниками в Instagram новостью о секретном увлечении.
 

Алина Гросу призналась в тайном увлечении

Отметим, 21-летняя известная исполнительница не только с детства выступает на сцене, но и умеет красиво рисовать.

"Еще один факт обо мне: безумно люблю рисовать, когда думаю, особенно, когда пишу тексты к песням, либо стихотворения. Рисунки редко иллюстрируют то, о чем я хочу сказать словами, они создают какую-то свою, иную историю, при этом разгружают от ненужных мыслей и заставляют парить над реальностью, заглядывая внутрь своей души", – написала Гросу.

Также добавим, что поклонники певицы Алины Гросу с восторгом восприняли известие, а один из них даже попросил подарить ему картину.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее певица Алина Гросу похвасталась съемками в российском сериале. 


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