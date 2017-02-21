02:00 21.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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20 апреля вручат первый украинский "Оскар"

Церемония вручения Национальной кинопремии, главным символом которой стала статуэтка Золотая Дзыга, пройдет 20 апреля в Киеве. 

20 апреля вручат первый украинский

Премию присудит Украинская киноакадемия. Национальная кинопремия – это единственная в стране премия в области кино, созданная для популяризации кинематографа и выдающихся личностей, работающих над созданием украинских фильмов.

Премия эта была представлена ​​в 14 номинациях. Победителей выберут члены Украинской Киноакадемии путем голосования. Основным символом кинопремии выбрана статуэтка Золотая Юла, которая воплощает в себе стремительность и бесконечность - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, Уилл Смит ранее планировал бойкотировать " Оскар".


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