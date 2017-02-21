В Румынии около 200 тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

Как отмечается, протесты проходят во многих городах страны - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и другие. При этом самая масштабная акция была отмечена в столице, где перед зданием кабмина на Площади победы протестовали более 80 тысяч граждан.

Отметим, что недовольство граждан Румынии вызвано утверждением поправок в Уголовный кодекс и постановлением об амнистии.

Кроме того, граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии продолжаются антиправительственные акции. Там люди требуют отставки правительства, а также прекращения коррупции среди чиновников.