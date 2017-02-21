08:20 21.02.2017 | Общество | Новости
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В Румынии около 200 тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

В Румынии в третий день протестов на улицы вышли почти 200 тысяч людей. Об этом сообщает BBC.
 

В Румынии около 200 тысяч людей вышли на антиправительственный митинг

Как отмечается, протесты проходят во многих городах страны - Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и другие. При этом самая масштабная акция была отмечена в столице, где перед зданием кабмина на Площади победы протестовали более 80 тысяч граждан.

Отметим, что недовольство граждан Румынии вызвано утверждением поправок в Уголовный кодекс и постановлением об амнистии. 

Кроме того, граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Румынии продолжаются антиправительственные акции. Там люди требуют отставки правительства, а также прекращения коррупции среди чиновников.

 


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