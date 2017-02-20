Возведение мемориала героев Небесной сотни всенародная задача - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что строительство мемориала героев Небесной сотни является всенародной задачей.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
По его словам, нужно сохранить в национальной памяти те события, которые будут напоминать грядущим поколениям о цене одержанной ими свободы.
"Сооружение мемориального комплекса героев Небесной сотни как места национальной памяти - наша всенародная задачи", - подчеркнул он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет выдал разрешение на разработку проекта землеустройства под музейный комплекс Героев Небесной Сотни.