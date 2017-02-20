09:17 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возведение мемориала героев Небесной сотни всенародная задача - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что строительство мемориала героев Небесной сотни является всенародной задачей. 

Возведение мемориала героев Небесной сотни всенародная задача - Порошенко

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нужно сохранить в национальной памяти те события, которые будут напоминать грядущим поколениям о цене одержанной ими свободы.

"Сооружение мемориального комплекса героев Небесной сотни как места национальной памяти - наша всенародная задачи", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет выдал разрешение на разработку проекта землеустройства под музейный комплекс Героев Небесной Сотни.


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