Возведение мемориала героев Небесной сотни всенародная задача - Порошенко

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нужно сохранить в национальной памяти те события, которые будут напоминать грядущим поколениям о цене одержанной ими свободы.

"Сооружение мемориального комплекса героев Небесной сотни как места национальной памяти - наша всенародная задачи", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Киевсовет выдал разрешение на разработку проекта землеустройства под музейный комплекс Героев Небесной Сотни.