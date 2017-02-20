Водителей предупреждают о лавинной опасности в Закарпатье

В связи с чем тут будет введен третий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем, по данным пресс-службы государственной компании "Автомобильные дороги Украины", во вторник, 21 февраля синоптики обещают оттепели и разрушения ледовых явлений. По этому на притоках Днестра во Львовской области может возникнуть угроза формирования заторов льда с резким повышением уровня воды.

При этом возможно частичное затопление заводей, сельхозугодий, отдельных частей населенных пунктов, хозяйственных объектов в Турковском, Дрогобычском районах области.

"Автомобильные дороги Украины" призывает водителей к внимательности и осторожности на дорогах, а также соблюдению правил безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция предупреждает водителей об ухудшение погодных условий 21-го февраля.