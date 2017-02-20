17:17 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове жители крупнейшего района остались без отопления

Подача теплоснабжения должна быть восстановлена 20-го февраля до 18:00.

Во Львове жители крупнейшего района остались без отопления

Во Львове возникла авария на трубопроводе, и на период ликвидации данной аварии была также приостановлена подача теплоснабжения жителям Сыхова, а также части Нового Львова. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Львовского горсовета в соцсети Facebook.

Как отметили  в ЛГКП "Львовтеплоэнерго", на трубопроводе на пр. Красной Калины произошла авария. На период устранения данной аварии была приостановлена подача теплоснабжения для жителей Сыхова, а также части Нового Львова – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке на данный момент теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.


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