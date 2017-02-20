В зоне АТО за сутки погиб один силовик

В зоне проведения на Донбассе АТО за минувшие сутки, 19 февраля 2017 г., в результате ведения боевых действий погиб один украинский силовик, а также еще один получил ранения. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он подчеркнул, что за прошлые сутки в результате военных действий один украинский силовик погиб, а также еще один получил ранения. Все эти потери пришлись на Авдеевку. Также известно, что в одном из тыловых госпиталей 19 февраля умер военнослужащий, который был ранен в Зайцевом – рассказал Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявил, что Путин создает на Донбассе Алеппо.