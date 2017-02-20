23:48 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Виннице арестован за взятку полицейский

Прокуратура Винницкой области в понедельник, 20 февраля, задержала полицейского.

В Виннице арестован за взятку полицейский

Правоохранитель получил 22 тысячи гривен неправомерной выгоды. За эти деньги полицейский обещал принять решение о возвращении в расследуемом ним уголовном деле изъятого имущества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, сегодня по ходатайству прокуратуры заместителю начальника следственного отдела одного из районных отделов полиции Винницкой области сообщено о подозрении. Его подозревают во взяточничестве и ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога в сумме 128 тысячи гривен и отстранению последнего от должности.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в Киевской области задержала начальника Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры. Чиновник попался на горячем во время получения взятка.


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