В понедельник в Украине будет тепло, местами пройдут дожди и мокрый снег

Существенных осадков сегодня не предвидится, и только ночью на юге Одесской области, а днем на всем юге страны ожидаются осадки, преимущественно дождь. На дорогах местами гололедица. Утром возможен туман.

Ветер юго-западный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков, утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса мороза. Днем потеплеет до 3-5 градусов тепла.

На западе Украины также сухо. Утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров покажут от 0 до минус 8 градусов. Днем будет 2-7 теплых градусов.

На севере страны в понедельник без существенных осадков, утром туман, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 1 до 7 градусов выше нуля.

В центре Украины без осадков, однако днем в Кировоградской и Днепропетровских областях местами пройдет дождь. Утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 0-8 градусов мороза. Днем потеплеет до 1-7 градусов.

На востоке Украины без осадков, утром местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 1-6 градусов со знаком плюс.

На юге Украины днем дождь, утром местами туман. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем потеплеет до 2-7 градусов.

В Крыму днем возможен дождь, утром туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 2-9 градусов выше нуля.