В Одессе торговая компания не уплатила налогов почти четыре миллиона гривен - ГФС

Одна из торговых компаний нанесла бюджету ущерб на сумму 3,9 миллионов гривен. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан.

По его данным, в частности, полиция расследовала уголовное дело и установила, что должностные лица компании, основной вид деятельности которой составляла оптовая торговля сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями, скрывала фактический объем реализованного сахара в течение января-мая 2016 года.

Таким образом, компания не уплатила налогов на общую сумму почти четыре миллиона гривен. Правоохранители провели обыски в офисах, складских и торговых помещениях компании и обнаружили там почти восемь тысяч тонн сахара, первичные документы, транспортные накладные, свидетельствующие о незаконной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в Киевской области задержала начальника Иванковского отдела Броварской местной прокуратуры. Чиновник попался на горячем во время получения взятка. Как сообщает в воскресенье, 19 февраля, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, начальник отдела Юрий Ткаченко, будучи должностным лицом и занимающим ответственное положение, потребовал от главного инженера предприятия "Специализированное монтажное управление № 24" Андрея Недогона три тысячи долларов.