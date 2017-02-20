В Авдеевке зафиксирован российский беспилотник

Так, в процессе обхода в старой части г. Авдеевка сотрудники Нацполиции выявили российский беспилотный летательный аппарат. Об этом в соцсети Facebook сообщил глава ГУ Национальной полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что на беспилотнике производства РФ отсутствуют повреждения, что свидетельствует о том, что он сломался. Внешний осмотр показал, что по всем признакам БПЛА – именно российского производства. Сам борт - номерной. Очевидных повреждений, говорящих о том, что его сбили - нет, скорее всего, отказала аппаратура - добавил Аброськин.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине испытание прошел первый грузовой беспилотник.