Случаи АЧС зарегистрированы в пяти регионах Украины

В пяти регионах Украины были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Об этом передает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

В рамках проведения исследовании проб биоматериала в научно-исследовательском институте по диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 17 и 20 февраля 2017 г. поставлен диагноз - африканская чума свиней - сказано в сообщении. Случаи АЧС зарегистрированы в Одесской области, а также в Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Как сообщал УРА-Информ, на Днепропетровщине по причине АЧС введен карантин.