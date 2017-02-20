18:08 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Случаи АЧС зарегистрированы в пяти регионах Украины

В пяти регионах Украины была зафиксирована гибель свиней из-за АЧС.

Случаи АЧС зарегистрированы в пяти регионах Украины

В пяти регионах Украины были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Об этом передает пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

В рамках проведения исследовании проб биоматериала в научно-исследовательском институте по диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 17 и 20 февраля 2017 г. поставлен диагноз - африканская чума свиней - сказано в сообщении. Случаи АЧС зарегистрированы в Одесской области, а также в Полтавской, Харьковской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Как сообщал УРА-Информ, на Днепропетровщине по причине АЧС введен карантин.


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