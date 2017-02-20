Президент поручил установить именные стипендии в честь героев Небесной сотни

Об этом передает пресс-служба Главы государства.

Согласно словам Порошенко, правительство поддерживает инициативу по установлению государственных именных стипендий в честь героев Небесной сотни лучшим студентам, молодым ученым и ученикам.

Также президент Украины подчеркнул, что стипендии должны носить имена пятерых самых молодых по возрасту погибших участников революции достоинства - Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрия Поправки, Романа Гурика и Дмитрия Максимова.

"Считаю уместным установление таких стипендий в учебных заведениях, где они мечтали учиться", - отметил Порошенко.

Добавим, президент Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, спикером Верховной Рады Андреем Парубием, Генеральным прокурором Юрием Луценко и правительством провели встречу с семьями героев Небесной сотни. В свою очередь встреча состоялась на территории Михайловского собора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", для мемориала "Героев Небесной Сотни" выделят участок земли