17:38 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Население Украины за год уменьшилось на 176 тысяч человек

Численность населения Украины в течение 2016 г. сократилась примерно на 176 тыс. человек. 

Население Украины за год уменьшилось на 176 тысяч человек

Об этом говорят данные Госстата. Численность населения страны - согласно оценке, на 1 января 2017 г. составила 42 млн 564,5 тыс. человек. В течение 2016 г. численность населения снизилась на 176,0 тыс. человек – сказано в сообщении.

Более того – также остается серьезным превышение количества умерших над числом рожденных: на 100 умерших пришлось 68 живорожденных.

Как сообщал УРА-Информ, население Киевщины увеличилось примерно на 2,5 тысячи граждан, составив миллион 735 тысяч граждан. 62% людей при этом проживали в городах, а также в селах городского типа.


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