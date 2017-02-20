Население Украины за год уменьшилось на 176 тысяч человек

Об этом говорят данные Госстата. Численность населения страны - согласно оценке, на 1 января 2017 г. составила 42 млн 564,5 тыс. человек. В течение 2016 г. численность населения снизилась на 176,0 тыс. человек – сказано в сообщении.

Более того – также остается серьезным превышение количества умерших над числом рожденных: на 100 умерших пришлось 68 живорожденных.

Как сообщал УРА-Информ, население Киевщины увеличилось примерно на 2,5 тысячи граждан, составив миллион 735 тысяч граждан. 62% людей при этом проживали в городах, а также в селах городского типа.