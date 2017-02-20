НАБУ по делу "пленок Онищенко"допросило Рината Ахметова

В понедельник, 20 февраля, следователи Национального антикоррупционного бюро допросили украинского бизнесмена Рината Ахметова.
Он был вызван по расследованию дела об аудиозаписях Александра Онищенко, которые якобы подтверждают подкуп народных депутатов администрацией президента Украины. Как сообщает пресс-служба НАБУ, Ахметов сегодня был на допросе в первой половине дня.
Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.
Как сообщал УРА-Информ, ранее в СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.