НАБУ по делу "пленок Онищенко"допросило Рината Ахметова

Он был вызван по расследованию дела об аудиозаписях Александра Онищенко, которые якобы подтверждают подкуп народных депутатов администрацией президента Украины. Как сообщает пресс-служба НАБУ, Ахметов сегодня был на допросе в первой половине дня.

Напомним, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении Онищенко по признакам государственной измены.