03:00 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирском полигоне во время учений погиб военный

В Житомирской области в воскресенье, 19 февраля, в госпитале умер военный.

На Житомирском полигоне во время учений погиб военный

Он скончался от подученных ран, которые получил еще в начале этой недели во время боевых учений. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Житомирского гарнизона, офицеру-контрактнику было 35-летний.

Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб. В настоящее время открыто уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воинской части в Сумской области произошел пожар, погибли двое военных.


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