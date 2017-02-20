На Житомирском полигоне во время учений погиб военный

Он скончался от подученных ран, которые получил еще в начале этой недели во время боевых учений. Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Житомирского гарнизона, офицеру-контрактнику было 35-летний.

Пока не известно, что стало причиной тяжелых ранений, от которых мужчина погиб. В настоящее время открыто уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воинской части в Сумской области произошел пожар, погибли двое военных.