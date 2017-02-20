На Виннитчине проверили качество газа

Результаты анализов газа в лаборатории показали, что в Винницкой области показатель качества природного газа – калорийность, составляет 8 184 ккал/куб. м – а это на 7,5% превышает требования государственного стандарта. Об этом передает пресс-служба "Винницагаза".

К потребителям газ идет по газопроводам высокого давления. Затем газ попадает в распределительные сети, а там давление снижается до среднего и низкого. На данном этапе проводить любые манипуляции с топливом уже нельзя, потому что система герметична и вмешательство в ее работу привело бы к аварии или взрыву – отметил глава службы контроля за производством ПАО "Винницагаз".

Как сообщал УРА-Информ, Украина увеличила закупку газа у Европы.