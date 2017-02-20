На Киевщине 2,3 тысячи граждан стали жертвами отравления алкоголем

Об этом говорят данные официальной статистики, которую сообщили в департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации. Так, в 2011 г. количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по причине отравления алкоголем, составило 310 случаев, в 2012 г. - 323, а в 2013 г. - 338, в 2014 г. - 413, в 2015 - 459, в 2016 г.- 499 случаев. Кроме того - в Киевской области за шесть лет 60 человек умерли от отравления алкоголем.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на октябрь 2016 г. около ста человек отравились суррогатным алкоголем – в разных регионах.