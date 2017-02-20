Иран начал военные учения в центре страны

Об этом передает Тasnim.

Как отмечается, первая фаза трехдневных военных маневров под кодовым названием "Великий пророк 11" стартовала в Деште-Кевир в понедельник утром под девизом "Презентация силы и стабильной безопасности".

Кроме того, различные подразделения сухопутных войск КСИР приняли участие в военных учениях. В часности, ПВО, беспилотные летательные аппараты, пехота и воздушные силы.

"На первом этапе маневров передовыми и "умными" ракетами с высокой точностью были поражены позиции воображаемого противника", - говорится в сообщении.

По словам командующего сухопутных войск КСИР бригадного генерала Мохаммада Пакпура, военные учения будут проходить в два этапа, добавив, что произойдет испытания передовых ракет в центральных районах страны.

Известно, Исламская Республика неоднократно заверяла другие страны, особенно соседние государства, что ее военная мощь не представляет никакой угрозы для других стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Израиле рассчитывают на сотрудничество с США и Великобританией в борьбе с Ираном.