Аваков заверил, что уличная преступность и кража авто пошли на спад

Это касается уличных преступлений и угонов автомобилей. Об этом в понедельник, 20 февраля, в интервью агентству "Интерфакс-Украина", заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

При этом глава ведомства отметил улучшение криминогенной ситуации и в Мариуполе после запуска работы системы интеллектуального центра наблюдения. Можно во всем обвинять полицию и говорить о том, что реформа провалилась и вообще "все пропало", а можно трезво смотреть на вещи. То, что мы делаем, что нам удается делать, очень серьезно помогает, - отметил Аваков, добавив, что дальше будет только лучше, поскольку критическая точка уже пройдена.

Министр также обратил внимание на то, что уровень преступности в обществе напрямую зависит от уровня жизни и благосостояния людей, а не только от квалификации правоохранителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Украине на сегодняшний день криминогенная ситуация является очень острой. Основными причинами роста преступности является война, безработица и дезорганизация правоохранительных органов.