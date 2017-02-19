04:47 19.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком появились доски с цитатами Лины Костенко и Вячеслава Чорновила

В связи с третьей годовщиной Революции достоинства на постаменте героям Небесной сотни, что на  площади Героев Майдана в Кропивницком, появились гранитные плиты.

В Кропивницком появились доски с цитатами Лины Костенко и Вячеслава Чорновила

Так, были установлены плиты с цитатами Лины Костенко и Вячеслава Чорновила. На одной из таких плит были высечены слова Лины Костенко. Обновили этот импровизированный постамент силовики и местные активисты.

В рамках мероприятия в честь Героев Небесной Сотни любой желающий мог возместить часть потраченных на это средств, купив лампадку.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве 18 февраля в честь годовщины событий на Майдане были проведены массовые мероприятия и акции. На них собрались сотни граждан.


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