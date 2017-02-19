США сделала требования к мигрантам еще суровее – СМИ

Министерство внутренней безопасности США создало новые инструкции для иммиграционных ведомств США, целью которых является "повысить планку первоначального отбора", для тех, кто ищет убежища в данном государстве. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

При этом офицеры службы иммиграции будут усиленно допрашивать об интересующей их информации, дабы вычислить, действительно ли искатель убежища спасается от преследования на родине.

Однако каких-либо конкретных критериев, которые описывают "обоснованное опасение", не существует.

По информации агентства, подобное интервью с беженцами проводится сразу после получения прошения об убежище либо на границе, либо в центрах содержания мигрантов.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Трамп выпустил указ, который запрещает въезд в США гражданам из семи, преимущественно мусульманских государств.