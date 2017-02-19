Синоптики предупреждают о подъем уровня воды в реках Западной

При этом в Карпатах сохраняется лавинная опасность. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 19 февраля, в горах восточной части Закарпатской области объявляется значительная, третьего уровня, лавинная опасность. ГосЧС обращается к гражданам с просьбой, по возможности, не выходить в горы. В то же время спасатели предупреждают, что на реках бассейнов Сяна, Днестра и Западного Буга ожидается подъем уровня речных вод на 0, 5 - 1,5 метров.

Тут также ожидается разрушения льда, а под мостами, на суженных участках русел, в местах существующих заторов льда - формирование заторов льда с резким повышением уровней воды. При этом синоптики ожидают частичное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий, отдельных населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных выше мест образования заторов, - отметили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ во Львове в воскресенье, 19 февраля, погибла женщина. Ее убила глыба льда, которая упала с крыши возле входа в Преображенскую церковь. Как сообщает очевидцы в социальных сетях, трагедия произошла около полудня на улице Краковская.